Effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes : les recherches se poursuivent près de la Marmolada

Les secouristes italiens, à bord de leur hélicoptère, continuent leur travail à la recherche de nouvelles victimes potentielles, tout autour de la Marmolada (Italie). Une partie du glacier s'est décrochée dimanche 3 juillet, provoquant un éboulement sur plus de 2 kilomètres. Combien de personnes sont mortes ? Les 16 véhicules stationnés en bas du glacier n'ont pas bougé depuis le drame.



Le bilan pourrait s'alourdir

Le bilan pourrait être plus lourd qu'annoncé. "Le plus important pour nous maintenant, c'est de connaitre le nombre exact de personnes qui est encore prisonnier du glacier. En ce moment-même, nous avons un hélicoptère équipé de drones qui survole la zone et scène le terrain", explique Gino Comelli, secouriste en haute montagne. Le drame a été provoqué par des chaleurs inhabituelles en cette période de l'année : 10 degrés, à 3 000 m d'altitude.