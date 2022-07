Italie : au moins six morts et huit blessés dans l'effondrement d'un glacier des Dolomites

Une crevasse béante à flanc de montagne quadrillée par les hélicoptères des secouristes. Dans l'après-midi du dimanche 3 juillet, en quelques secondes, plus de la moitié du glacier de la Marmolada, le plus grand glacier alpin du massif italien des Dolomites, s'est effondré. Des milliers de tonnes de glace et de rochers ont été lancés à plus de 200 km/h, et n'ont laissé aucune chance aux alpinistes qui ont croisé leur route. Selon un bilan provisoire, cet effondrement a fait six morts et huit blessés.



Des températures anormalement élevées

Le bilan pourrait encore s'alourdir, sur un terrain très difficile d'accès pour les sauveteurs. "Les recherches des survivants se poursuivent avec des drones, en attendant de faire un contrôle de l'étanchéité du reste du glacier", explique Giovanni Bernard, maire de la localité de Canazei (Italie). L'instabilité du glacier est liée à des températures anormalement élevées, observées ces dernières semaines sur l'ensemble du massif des Alpes. Depuis cet effondrement, un arrêté de péril interdit l'accès à ce sommet italien aux alpinistes.