Avalanches meurtrières en France : "On espère que ces événements vont marquer les esprits"

En trois jours, neuf personnes sont mortes dans des avalanches. De nouveaux accidents sont redoutés lundi par les secours en montagne, en raison de l'instabilité du manteau neigeux dans les Alpes et les Pyrénées.

Les secours en montagne lancent lundi 5 mars un appel à la prudence et à la vigilance. Depuis vendredi, neuf personnes sont mortes dans des avalanches, dans les Alpes et les Pyrénées. Le manteau neigeux va rester instable, alors que les vacances scolaires d'hiver se poursuivent.

Des conditions météo à nouveau peu favorables

Les secours en montagne craignent de nouveaux accidents, en raison de la dégradation des conditions météorologiques. "Ce n'est pas parce qu'on a eu des avalanches dimanche qu'il n'y en aura pas dans la semaine. Tout n'est pas parti", avertit sur franceinfo le lieutenant-colonel Bozon, commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix. "Des versants sud ont pris un réchauffement important dimanche, on a des pentes nord qui ne sont pas parties", prévient-il.

Dès l'instant où on aborde des pentes entre 27 et 30 degrés, il faut se poser les bonnes questions d'un déclenchement possible d'avalanches.Stéphane Bozon, commandant du PGHM de Chamonixà franceinfo

Au total depuis le 2 mars, neuf personnes ont péri dans les montagnes françaises, en Haute-Savoie, dans les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes et les Hautes-Pyrénées. Ce bilan pousse les autorités à marteler leur message de vigilance : "On espère que les gens vont revenir un peu à la raison, à la prudence et que ces événements vont marquer les esprits à rester sur les domaines skiables ou ne randonner que sur les itinéraires très sécurisés", déclare le commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix.