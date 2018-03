Une avalanche fait quatre morts dans les Alpes-Maritimes

L'accident a eu lieu sur la commune d'Entraunes près du parc national du Mercantour.

Le groupe évoluait en pleine nature, loin du domaine skiable, à plus de 2 000 mètres d'altitude. Une avalanche a fait au moins quatre morts, vendredi 2 mars, dans les Alpes-Maritimes, indique la gendarmerie. Selon France 3, l'accident s'est déroulé sur un lieu de randonnée sur la commune d'Entraunes, à une centaine de kilomètres au nord de Nice. Les secours précisent qu'il y a un blessé. Le guide qui accompagnait le groupe est sain et sauf. C'est lui qui aurait dégagé deux corps après l’avalanche.

Le groupe de six Français, cinq randonneurs et leur guide, étaient partis vers 10 heures pour une excursion à ski. Les randonneurs séjournaient au gîte Ferran à Estenc, sur la commune d'Entraunes. En fin de matinée, ils ont été emportés par une coulée de neige. Les opérations de secours ont aussitôt été déclenchées, sous la direction de la sous-préfète, Gwenaëlle Chapuis, associant les CRS de montagne de Saint-Laurent-du-Var, des gendarmes du PGHM de Saint-Sauveur-sur-Tinée et des sapeurs-pompiers.

Un risque d'avalanche évalué à 4 sur 5

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame, a précisé la préfecture des Alpes-Maritimes dans un communiqué. Le risque d'avalanche dans le massif était de quatre sur une échelle de cinq, selon Météo France qui a mis en garde contre les départs spontanés et les déclenchements provoqués par le passage des skieurs.

Interrogée par BFMTV, la sous-préfète Gwenaëlle Chapuis a assuré que "seule l'enquête judiciaire pourra déterminer si c'est une imprudence ou pas". Cette avalanche est la plus meurtrière de l'hiver en France, devant l'avalanche dans les Hautes-Pyrénées le 15 février qui avait tué trois skieurs. Depuis le début de la saison en novembre, 16 personnes sont décédées dans des avalanches et 11 ont été blessées.