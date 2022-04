Météo : vigilance orange en Haute-Garonne et dans le Tarn pour vents violents

Dans la nuit de lundi à mardi, les rafales pourront atteindre 110 à 120 km/h sur le piémont de la Montagne Noire, le Pays castrais et le Lauragais.

(LILIAN CAZABET / HANS LUCAS VIA AFP)

La Haute-Garonne et le Tarn sont placés en vigilance orange par Météo France pour vents violents, lundi 11 avril, partir de 18 heures. Les rafales pourront atteindre 100 km/h localement, après des pointes à 120 km/h la nuit dernière. "Le vent d'Autan se renforce progressivement", explique le dernier bulletin.

Après de fréquentes pointes locales autour de 80km/h à 90km/h du sud du Tarn au Lauragais, le vent soufflera plus fort en soirée et la nuit suivante, atteignant alors ses valeurs maximales : 110 à 120 km/h sur le piémont de la Montagne Noire, le Pays castrais et le Lauragais, jusqu'à 100 km/h sur le Midi toulousain. Il soufflera ainsi jusqu'en matinée de mardi, avant de faiblir progressivement l'après-midi pour cesser d'ici la fin de nuit de mardi à mercredi.

La mairie de Toulouse (Haute-Garonne) a déjà pris des mesures, rapporte La Dépêche du midi., en fermant certains parcs municipaux considérés "à risque".