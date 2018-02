Météo : une vague de froid touche la France (et échauffe les réseaux sociaux)

Des températures glaciales ont été relevées localement, mardi matin. En Savoie, le thermomètre est descendu jusqu'à -26°C.

Vague de froid sur l'Hexagone... et emballement des réseaux sociaux. Les températures ont chuté localement, mardi 13 février, alors qu'une nouvelle perturbation doit apporter des chutes de neige sur le nord du pays. Un phénomène qui a provoqué de nombreuses réactions de la part des internautes. Le froid a notamment touché les reliefs, "à la faveur d'éclaircies nocturnes, de sols enneigés et à l'absence de vent", précise Asso Infoclimat sur Twitter.

A la faveur d'éclaircies nocturnes, de sols enneigés et en l'absence de vent, grand #froid ce matin sur les reliefs: -13,7°C à Pérols-sur-Vézère (19) #MassifCentral, -16,4°C à Formiguères (66) #Pyrénées, , -23,9°C à Chapelle-des-Bois (25) #Jura et -26,3°C à Bessans (73) #Alpes pic.twitter.com/OUqP8vKYPB — Asso Infoclimat (@infoclimat) 13 février 2018

A Bessans, en Savoie, le thermomètre affichait -26,3°C dans la matinée. Il s'agit de la température la plus froide enregistrée dans cette ville depuis 2012, affirme le climatologue François Jobard. Les habitants de La Chaumoz, dans le Doubs, devaient également avoir du mal à sortir de la couette mardi matin : il faisait -23,9°C à leur réveil.

-26.3 dg C à #Bessans, #Savoie ce matin, nuit la plus froide depuis la vague de froid de février 2012, -29.1 dg le 5/02/12. pic.twitter.com/2dKZo5Yt2y — Francois Jobard (@Francois_Jobard) 13 février 2018

-23,9°C ce matin à 8h à La Chaumoz. Mais s'il fait froid, il fait aussi très beau. Les vacances commencent bien. Et il y a de multiples lieux à découvrir comme le petit pont sur la Serpentine au creux de la tourbière, chemin des sources. pic.twitter.com/bT1fZsZUO9 — Chapelle-des-Bois (@ChapelledesBois) 13 février 2018

Des températures glaciales ont également été enregistrées en Isère et dans le Jura, ainsi que dans les Pyrénées. Le reste de la France n'est pas non plus épargné : le thermomètre affichait un petit -4°C à Lyon, et oscillait entre -8°C et -14°C dans l'Aveyron, selon plusieurs internautes. Selon Météo France, "l'anomalie froide" qui touche l'Hexagone ne devrait pas durer : "Un net redoux devrait s'opérer dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15" février.