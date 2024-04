Météo : un pic de chaleur prévu entre jeudi et dimanche en France métropolitaine

Des températures quasi estivales de jeudi à dimanche. La France métropolitaine va connaître ces prochains jours un nouveau pic de chaleur sur l'ensemble du territoire. Mais cette fois, le phénomène n'a rien à voir avec le nuage de sable venu du Sahara le week-end dernier, qui avait par ailleurs affecté la qualité de l'air. C'est plutôt "un dôme d'air chaud qui descend vers le sol" et de ce fait "réchauffe l'air", explique Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France.

franceinfo : À quoi est dû ce nouveau pic de chaleur ?

Patrick Galois : Là, on a une montagne anticyclonique, des hautes pressions en altitude qui vont gonfler sur l'Europe occidentale. Cela va favoriser le réchauffement de la masse d'air progressivement, par ce qu'on peut appeler l'effet de compression ou l'effet "pompe à vélo". L'air comprimé a tendance à se réchauffer. C'est ce qu'on constate quand on gonfle une roue de vélo avec une pompe à la main. C'est ce qui se passe dans l'atmosphère, ce dôme d'air chaud, c'est une montagne de haute pression sur toute l'épaisseur de l'atmosphère qui descend vers le bas, vers le sol. Et comme il ne peut pas rentrer dans le sol, il réchauffe l'air.

Est-ce un phénomène normal à cette époque de l'année ?

Oui, c'est la mécanique des mouvements atmosphériques, ce qui fait qu'on a une alternance des grandes ondes planétaires avec des vallées froides. Le terme météorologique est "thalweg", qui est un terme d'origine germanique. Et ces vallées froides alternent avec des crêtes chaudes. Là, on sera exactement dans l'axe de ce qu'on appelle nous une dorsale anticyclonique, donc des hautes valeurs de pression à tous niveaux qui vont réchauffer la masse d'air.

Ce phénomène est-il accentué par le changement climatique ?



Dans le contexte du réchauffement climatique, on a plus facilement l'occasion de battre des records de chaleur. Cela pourrait être le cas, mais pas forcément lors de cet épisode. La chaleur sera sans doute plus durable dans le Sud que dans le Nord. Dans le Nord, il y aura une baisse des températures dès dimanche, c'est surtout samedi qu'il fera chaud. Dans le Sud, la chaleur durera plus longtemps, certainement tout le week-end. Cela donnera des températures élevées, mais c'est une masse d'air qui sera assez homogène. Les écarts entre Nord et Sud ne seront pas immenses, la chaleur sera assez bien répartie. Par exemple, en Bretagne il fera plus chaud ce samedi que samedi dernier. On pourra atteindre les 25 degrés en Bretagne, en Île-de-France, en Alsace et on les dépassera souvent dans le Sud.