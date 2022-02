Météo : quatre départements des Hauts-de-France et la Manche placés en vigilance orange pour des risques de vent, vagues et submersion

Les départements concernés sont la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.

Météo France place, jeudi 17 février, cinq départements en vigilance orange pour des risques de vent, vagues-submersion. Les départements concernés sont la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme. Eunice, forte tempête hivernale, occasionnera dès vendredi de fortes rafales de vent du Cotentin au Nord-Pas-de-Calais et un épisode important de vagues submersion sur les côtes de la Seine-Maritime, de la Somme et du Pas-de-Calais.

Météo France parle d'une "très forte tempête hivernale nécessitant une vigilance particulière". "Les rafales les plus violentes sont attendues en cours d'après-midi, sur le Pas-de-Calais et le Nord avec des valeurs autour de 120 à 130 km/h, localement 140 km/h sur les côtes ; dans l'intérieur elles atteindront 100 à 120 km/h, localement 130 km/h sur les hauteurs", précise Météo France.

"Ces vents tempétueux d'Ouest à Sud-Ouest génèrent de fortes vagues et une surélévation temporaire", ajoute Météo France. "Dans un contexte de coefficients de marées élevés, la conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues risque d'engendrer des submersions sur les zones exposées ou vulnérables du littoral des départements placés en vigilance vagues submersion."