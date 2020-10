Météo : les Côtes-d'Armor, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange pluie-inondations

Météo France s'attend à de fortes précipitations dans ces trois départements, au lendemain du passage dévastateur de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes.

Météo France a placé, samedi 3 octobre, les départements des Côtes-d'Armor, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange en raison des risque de pluie et d'inondations. Les Côtes-d'Armor, où des pluies persistent, encore continues et parfois assez fortes, samedi en fin d'après-midi, sont en alerte jusqu'à samedi soir à 20 heures, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques le sont au moins jusqu'à dimanche soir.

"De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues. Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables, sur l'ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés, précise Météo France.

La tempête Alex a durement frappé les Alpes-Maritimes vendredi. Les pluies diluviennes ont été suivies de crues soudaines dans plusieurs vallées de l'arrière-pays niçois. Au moins huit personnes sont depuis portées disparueset ont été vues être emportées par les eaux. "Il est tombé un an de pluie en douze heures", a noté Alix Roumagnac, directeur de Predict Services, une filiale de Météo France.