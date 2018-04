Météo : les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, les Pyrénées-Atlantiques et le Var placés en vigilance orange aux inondations

Météo France prévoit de fortes pluies et des orages.

Vigilance dans le sud de la France. Météo France a placé, mercredi 11 avril, les départements des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, des Pyrénées-Atlantiques et du Var en alerte orange aux inondations. L'institut de prévisions pointe également un risque de crues dans l'Aveyron et dans les Pyrénées-Atlantiques.

"Ce mercredi soir, les pluies sur le Var et les Alpes-Maritimes vont se renforcer et devenir orageuses avec des orages ponctuellement forts accompagnés de fortes intensités pluvieuses, de chutes de grêle, de chutes de neige au-dessus de 1 000 m, explique Météo France. Ces orages seront violents et parfois durables. La limite pluie-neige se situe entre 1 000 et 1 200 m."

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les pluies vont à nouveau s'intensifier dans la soirée et dans la nuit de mercredi à jeudi puis s'atténuer à la mi-journée. Des cumuls supplémentaires de 40 à 50 mm sont attendus sur la plaine basque.