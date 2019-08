Météo : la chaleur sera de retour ce week-end

Les valeurs les plus élevées samedi sont prévues dans le Sud-Ouest et en basse vallée du Rhône, avec des pointes à 35 °C voire 36 °C.

Après la relative fraicheur qui s'est installée en ce mois d'août, la chaleur va faire son grand retour lors du week-end des 24 et 25 août, annonce Météo France. Dans une note publiée jeudi sur son site, Météo France explique qu'un temps calme et ensoleillé va régner sur l'Hexagone en fin de semaine, grâce à un anticyclone qui s'installe sur l'Europe de l'Ouest.

Largement au-dessus des valeurs de saison vendredi, avec localement plus de 30 °C sur une large moitié sud, l'air chaud venant des pays méditerranéens va encore faire grimper le thermomètre samedi, prévoit Météo France. Les valeurs les plus élevées sont prévues dans le Sud-Ouest et en basse vallée du Rhône (avec des pointes à 35 °C voire 36 °C).

Sur la moitié Nord aussi, les maximales dépasseront fréquemment la barre des 30 °C (31 °C à Caen et Reims, 32 °C à Paris, Rennes et Auxerre, 33 °C à Tours et Nantes, 34 °C à Bourges).

Une chaleur qui pourrait persister

Le ciel sera radieux sur la plupart des régions. Sur le Nord-Ouest, un voile nuageux pourrait cependant atténuer l'impression de beau temps. Des averses orageuses pourront éclater sur les Alpes et le relief corse.

Dimanche, le voile nuageux va gagner toute la façade ouest, ce qui fera décroître sensiblement les températures dans le Sud-Ouest. Mais la chaleur restera bien présente dans le Sud-Est (34 °C à Nîmes, Aix-en-Provence et Clermont-Ferrand, 35 °C à Orange, 36 °C à Vichy), de même que dans la moitié nord (34 °C à Bourges et Auxerre, 33 °C à Paris et Troyes, 31 °C à Lille, Rouen, Nancy et Colmar).

Selon Météo France, cette chaleur devrait se poursuivre en début de semaine prochaine, mais avec des témpératures maximales plus modérées.