Les départements de la Manche et de la Seine-Maritime placés en vigilance orange vents violents pour cette nuit

Deux départements sont placés en vigilance orange pour des risques de vents violents, mercredi 13 décembre. Il s'agit de la Manche et de la Seine-Maritime. Météo France alerte sur de "forts coups de vent hivernal associés à des grains orageux". Le début du phénomène est prévu à 21 heures, mercredi, et devrait se poursuivre jusqu'à 3 heures du matin, jeudi. Le service météorologique invite les habitants de ces deux départements à "limiter les déplacements" et à "prendre garde aux chutes d'arbres ou d'objets".

Après une accalmie temporaire, Météo France prévient de l'arrivée, en soirée, d'une perturbation sur la Normandie. "Elle donnera des pluies soutenues mais brèves, potentiellement orageuses à son passage et mêlées de grésil, avec des rafales de vent notables", détaille le service sur son bulletin. Sur la Manche, les rafales iront jusqu'à 110 à 120 km/h, avec des pointes à 130 km/h près du littoral. Sur la Seine-Maritime, Météo France attend des coups de vent de 100 à 120 km/h sur la partie côtière, voire plus sur les secteurs exposés.