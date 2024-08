Vosges : de nombreux dégâts après les intempéries

Alors que des orages se sont abattus sur les Vosges, mercredi 31 juillet, des routes ont été inondées et un camping a dû être évacué.

Plus de 50 cm de pluie en quelques minutes et des grêlons impressionnants. À Gérardmer (Vosges), après de violentes intempéries survenues mercredi 31 juillet, la chaussée n’a pas résisté dans certains quartiers. Jeudi matin, les dégâts sont encore visibles devant la maison d'un habitant : "C’était un déluge hier soir. La route est partie, impossible de sortir de chez moi". Quelques rues plus loin, le cours d’eau qui traverse la commune a débordé et des maisons ont été touchées.

Le camping évacué

Face au déluge, le camping municipal de la commune voisine a quant à lui évacué 40 de ses occupants durant la nuit. Une famille qui fait partie des relogés a dormi au sec, mais les affaires dans la tente sont trempées. Des emplacements inondés, jamais le gérant, qui a filmé la scène, n'avait vu ça de sa carrière. "Ce n’était plus un camping c’était un lac, confie-t-il, sur le secteur ce n’était jamais arrivé". Par précaution, de nombreux campeurs ont préféré plier bagage dans la matinée.