VIDEOS. Les Cévennes touchées par des crues impressionnantes après de violents orages

Des milliers d'impacts de foudre et des pluies torrentielles se sont abattues sur l'Hérault et surtout sur le Gard, placés en vigilance orange par Météo France.

Le secteur est placé en vigilance orange par Météo France. D'importantes précipitations se sont abattues, samedi 19 septembre, sur les départements de l'Hérault et du Gard, engendrant d'impressionnantes crues sur plusieurs cours d'eau.

En seulement six heures, il est ainsi tombé 468 mm à Valleraugue (Gard), selon Météo France, tandis que l'observatoire Keraunos a comptabilisé quelque 4 500 éclairs en deux heures et "une lame d'eau exceptionnelle" sur l'Hérault et le Gard.

En ce moment || de violents #orages s'abattent sur les contreforts des #Cévennes. Les fortes intensités pluvieuses font déborder les cours d'eau. Dans le #Gard, en 6 h, 468 mm relevés à Valleraugue (dont 361 en 3 h), 196 au Vigan, 175 à Saumane. Restez informés #VigilanceOrange. pic.twitter.com/vrIhB50Ara — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 19, 2020

Activité électrique extrême sur les #Cévennes avec plus de 6500 éclairs sur ces 6 dernières heures dont 4500 en 2h, ce qui est absolument remarquable. L'instabilité est très importante sur ce secteur.

Lame d'eau exceptionnelle de plus de 450 mm à Valleraugue #Hérault #Gard pic.twitter.com/PBgS8EtOQO — Keraunos (@KeraunosObs) September 19, 2020

A Valleraugue, l'Hérault est sorti de son lit, occasionnant des inondations, comme on peut le voir sur des images postées sur les réseaux sociaux. La situation est également dangereuse un peu plus en aval, à Saint-André-de-Majencoules.

Situation très tendue à #Valleraugue dans le #Gard où les ruissellements importants s'ajoutent à la crue de l'#Hérault. D'importantes inondations sont en cours. Évitez le secteur.



Photo : David Trial pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/1hQx61OwlD — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) September 19, 2020

La pluie et les orages font monter les cours d’eau en #cevennes ! Soyez prudents et adoptez les bons gestes. #PluieInondation https://t.co/ZyJwBX0kXU Vidéo captée à Saint-André-de-Majencoules (30): pic.twitter.com/FPSJ17z4aQ — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) September 19, 2020

Le Gardon subit également une crue importante. Sur une vidéo postée par un observatoire météo local, on peut distinguer un camion emporté par les eaux à hauteur de Massiès (Gard).