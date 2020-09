Météo : le département de l'Hérault placé en vigilance orange pour des risques d'orages

"De violents orages", "accompagnés de violentes rafales de vent, de grêle et de fortes averses" sont attendus "dans l'intérieur de l'Hérault", prévient Météo France vendredi.

Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange, vendredi 18 septembre, pour des risques d'orage à partir de samedi. L'organisme de prévision météorologique évoque "un épisode d'orages violents nécessitant un suivi particulier".

Samedi dans la matinée, "de violents orages" sont attendus "dans l'intérieur de l'Hérault", prévient Météo France. "Ils sont accompagnés de violentes rafales de vent, de grêle et de fortes averses", qui pourraient atteindre de "70 à 100 mm sur le piémont et le relief en quelques heures". L'organisme s'attend à des cumuls de précipitations de "50 à 80 mm en plaines et 120 à 150 mm sur les Cévennes". Météo France précise que ces orages devraient faiblir dans la soirée samedi.

Le temps sera instable samedi sur une grande partie du pays, selon Météo France. Pluies ou averses orageuses traverseront l'ouest du pays, de la Bretagne et de la Basse-Normandie à l'Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne. Elles seront plus fréquentes l'après-midi.