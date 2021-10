Vents violents : 13 départements placés en vigilance orange, dont ceux l'Ile-de-France

Paris et sa petite couronne s'ajoutent aux Ardennes, à l'Aisne, la Marne et la Meuse qui sont placés sous surveillance depuis 4 heures ce matin. L'Oise était déjà en vigilance orange depuis mercredi soir.

Météo France a placé 17 départements en vigilance orange pour vents violents, jeudi 21 octobre, dont 8 nouveaux départements à partir de 5 heures. Il s'agit de Paris et sa petite couronne (soit la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

La dépression se déplace vers l'Est

La vigilance a été levée pour les Côtes-d'Armor, la Manche, le Finistère et le Morbihan. Ainsi que dans le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime et la Somme à partir de mardi matin à 6 heures. La dépression Aurore est en train de se déplacer vers l'Est, vers le sud Picardie et la région parisienne. Elle se situait au nord des côtes flamandes à 4 heures.

Les vents les plus violents concernent la Haute Normandie, après avoir balayé le Cotentin et le Calvados. Météo-France a relevé au cours des 3 dernières heures des pics de vents atteignant, en Seine-Maritime, 175km/h à Fécamp, 150 km/h au Cap de la Hève (près du Havre) et 122 km/h à Rouen. Le vent a atteint 143 km/h à Granville, dans la Manche, et jusqu'à 106 km/h à Caen, dans le Calvados. À Roissy, dans le Val d'Oise, un pic à 107 km/h a été enregistré.