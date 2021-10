DIRECT. Tempête Aurore : 250 000 foyers privés d'électricité, le trafic des RER et le réseau SNCF de Normandie très perturbés

Ce qu'il faut savoir

La dépression baptisée Aurore continue de balayer le nord de la France jeudi 21 octobre. Près de 250 000 foyers sont privés d'électricité après le passage de la tempête Aurore sur le nord et le nord-ouest du pays, selon un bilan provisoire d'Enedis. Des équipes d'Enedis Normandie sont "sur place pour effectuer au plus vite les réparations". Trois départements de l'Est de la France ont été placés en vigilance orange. Suivez notre direct.

Trafic du TER perturbé en Ile-de-Fance. Le trafic est interrompu sur le RER A à l'ouest de Paris, entre Nanterre-Préfecture et Cergy-Le Haut/Poissy, en raison de la tempête Aurore, informe la RATP. Le RER C ne circule pas entre Pereire Levallois et Pontoise, entre Massy-Palaiseau et Savigny-sur-Orge, et entre Versailles Château/Saint-Quentin-en-Yvelines et Champ-de-Mars Tour Eiffel. Le trafic des RER D est interrompu entre Goussainville et Creil. Pour toutes ces lignes, la reprise de la circulation est estimée à 10 heures.

Aucun train ne circule en Normandie jusqu'à 10 heures. La SNCF a expliqué à France Bleu Normandie, qu'aucun train ne circulerait dans la région à cause de la tempête Aurore. La circulation restera fortement perturbée ensuite à cause de branches sur les voies et de lignes caténaires touchées par endroits.

Des dégâts matériels. Le passage de la tempête Aurore en Bretagne, dans le Nord et sur la région parisienne, ce jeudi matin a laissé de nombreuses traces, a rapporté le réseau France Bleu. 13 départements sont placés en vigilance orange à 6 heures pour vents violents par Météo France. Pour l'heure, la tempête est en train de perdre en intensité. Elle se concentre sur les Hauts-de-France, la région parisienne et l'Est de la France.

Trois départements en vigilance orange. Météo France a placé les Ardennes la Marne et la Meuse en vigilance orange pour vent violent. Dans ces départements, les rafales pourront atteindre 90 à 100 km/h, voire localement 110 km/h et être accompagnées de pluies.