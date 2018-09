Tunisie : des violentes intempéries ont endeuillé le pays

La Tunisie a été victime de violentes intempéries. Sur des images publiées sur Twitter notamment, on peut voir un véritable torrent de boue qui emporte tout sur son passage. Voitures, camionnettes... Rien ne résiste à la puissance de ce déluge. Quelques rues plus loin, des habitants tentent de secourir un homme accroché à un lampadaire. Un sauvetage périlleux, à contre-courant, à l'aide d'une simple corde.

Jusqu'à 1,70 mètre d'eau

Dans certains quartiers de la ville, l'eau est montée jusqu'à 1,70 mètre. Les fleuves ont débordé. En une dizaine de minutes, des pluies torrentielles ont pris les habitants par surprise. Le bilan est de cinq morts et de nombreuses personnes sont portées disparues. Véhicules encastrés, réseau électrique coupé et de la boue partout... Les dégâts matériels sont aussi considérables. Les autorités ont, elles, promis de mettre en place des outils de prévention afin que de tels drames ne se reproduisent plus.

Le JT

Les autres sujets du JT