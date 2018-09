Tunisie : des pluies torrentielles s'abattent sur le Nord-Est et font quatre morts

L'eau est montée jusqu'à 1,70 m dans certains quartiers de Nabeul, chef-lieu du gouvernorat.

Des précipitations record qui ont parfois constitué l'équivalent de plus de six mois d'averses. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Cap Bon, péninsule du nord-est de la Tunisie, donnant lieu à d'impressionnantes inondations qui ont fait quatre morts. Il s'agit de deux hommes âgés et deux soeurs emportés par les flots, a indiqué dimanche 23 septembre le ministère de l'Intérieur. Des dizaines de routes, commerces et véhicules ont également été détruits.

L'eau est montée jusqu'à 1,70 m dans certains quartiers de Nabeul, chef-lieu du gouvernorat, comme le montre cette vidéo diffusée sur Facebook :

Il a plu 200 mm sur Nabeul et jusqu'à 225 mm en quelques heures à Beni Khalled, dans le centre du Cap Bon, a indiqué l'Institut national de la météorologie tunisien (INM). Il s'agit des plus importantes précipitations en une si courte période depuis le début des statistiques, en septembre 1995, a précisé l'INM. Le Premier ministre Youssef Chahed s'est rendu sur place dimanche pour rencontrer des sinistrés. Dans la région, les cours seront suspendus dans certaines écoles lundi.