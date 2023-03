Tempête Mathis : un mort dans les Vosges, des "tornades" dans l'Indre et dans la Vienne, 5 500 foyers privés d'électricité en Bretagne

La victime a été prise en charge vendredi par les pompiers et services du Samu Lorraine qui ont tenté de la réanimer, en vain.

Drame en raison de la tempête Mathis. Un homme de 19 ans est mort après la chute d'un arbre sur une aire de repos, vendredi 31 mars, à Senones (Vosges), conséquence des "vents violents" provoqués par la tempête qui a entraîné le classement en vigilance jaune ou orange de 80 départements français. Le Pas-de-Calais et la Manche ont été classés, jusqu'à vendredi soir à minuit, en vigilance orange, avec des rafales pouvant aller "jusqu'à 110 km/h, voire 120 km/h sur la côte".

La victime se promenait sur une aire de repos à proximité de son véhicule lorsqu'elle a été touchée par la chute d'un arbre, ont expliqué à l'AFP les pompiers de Senones, confirmant une information du quotidien Vosges Matin. Dépêchés sur place, les pompiers et les services du Samu Lorraine ont tenté de réanimer le jeune homme, en vain. Un hélicoptère a également été mobilisé, mais le corps a finalement été pris en charge par les services funéraires.

Des milliers de foyers privés d'électricité en Bretagne et en Dordogne

La tempête Mathis a aussi causé d'autres dégradations sur le territoire. La mairie de Buzançais (Indre) a fait état d'une "tornade". Les pompiers sont intervenus 55 fois sur la commune pour des chutes d'arbres, de cheminées et des toitures arrachées. Une école a aussi été touchée, mais aucun blessé n'est à déplorer. Dans la Vienne, une autre tornade a provoqué des dégâts sans faire de blessés dans le village de Saint-Jean-de-Sauve, selon la préfecture. Quelques maisons ont perdu leur toiture, un Ehpad et le préau d'une école ont aussi été touchés.

La Bretagne n'a pas été épargnée par ces orages et vents violents : 5 500 foyers bretons étaient toujours privés d'électricité à 15 heures, a annoncé Enedis sur Twitter, dont 2 000 dans le Finistère et les Côtes-d'Armor et 1 500 dans le Morbihan. Par ailleurs, en Dordogne, 700 foyers sont privés d'électricité dans le nord du département , rapporte France Bleu Périgord.