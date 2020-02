Tempête Dennis : six départements de Bretagne et de Normandie placés en vigilance orange au "vent violent"

Les départements concernés sont le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche et le Calvados.

Après avoir placé le Finistère et le Morbihan en vigilance orange à la pluie et aux inondations, Météo France place six départements bretons et normands en vigilance orange aux vents violents, dimanche 16 février en début d'après-midi, en raison du passage de la tempête Dennis.

"La dépression Dennis engendre de fortes pluies en Bretagne, mais aussi du vent violent en Manche, sur la Bretagne et la Basse-Normandie en particulier", prévient Météo France.

"L'intensité des rafales de vent est revue à la hausse", explique l'organisme météorologique. "Les rafales de vent attendues sur les départements placés en vigilance orange atteindront 100 à 110 km/h dans les terres et 120 à 130 km/h sur les côtes et points exposés."