Tempête Dennis : des victimes en Grande-Bretagne

Des secondes interminables pour les passagers. À seulement quelques mètres, chahuté par les vents violents, un avion peine à se poser sur la piste d'un aéroport londonien. Depuis samedi 15 février, la tempête Dennis frappe violemment la Grande-Bretagne. Les pluies diluviennes ont provoqué de nombreuses inondations dans le Pays de Galles.

Tout le Nord de l'Europe est touché

Des rivières transformées en torrents prêts à engloutir les ponts, ou encore des rues littéralement envahies par les flots et métamorphosées en cascades. Depuis dimanche matin, les secours évacuent les riverains qui se sont laissés surprendre par la montée rapide des eaux dans les habitations. Bilan provisoire : une personne disparue. En 24 heures, il est tombé 13 centimètres de pluie, l'équivalent de plus d'un mois de précipitation dans la région. Dennis et ses vents à plus de 100 km/h devrait continuer de balayer le Nord de l'Europe jusqu'à mardi 18 février.

