Six départements du Sud désormais placés en vigilance orange pluie-inondation

Météo France a étendu son alerte à l'Aveyron, le Gard et le Tarn.

Six départements du sud de l'Hexagone sont désormais placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo France, mardi 22 octobre. Il s'agit de l'Aude, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn. Une alerte orange vagues-submersion a également été émise pour l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. La vigilance orange aux orages a par ailleurs été entendue au Gard, seuls l'Aveyron et le Tarn ne sont pas concernés.

"Les pluies concernent actuellement le littoral des Pyrénées-Orientales, l'est de l'Aude et l'ensemble du départerment de l'Hérault, ainsi que l'ouest du Gard et l'est de l'Aveyron", détaille Météo France. Dans les heures à venir, des orages vont produire "de forts cumuls de pluie, de l'ordre de 30 à 80 mm en quelques heures", sur les départements concernés par la vigilance. "Outre l'activité électrique, des chutes de grêle et de très fortes rafales de vent sont attendues", poursuivent les prévisionnistes. "Les cumuls prévus sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 100 à 150 mm généralisés, localement 200 à 250 mm", avertit Météo France. Ces trois alertes orange sont valables jusqu'à mercredi, 20 heures.