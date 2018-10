Sept départements du Sud placés en vigilance orange en raison de fortes pluies et d'orages

La Corse, l'Aveyron, l'Hérault, le Gard, le Var et les Bouches-du-Rhône sont concernés par cette alerte.

Sept départements sont désormais placés en vigilance orange en raison d'un "épisode pluvio-orageux intense", indique Météo France, mercredi 10 octobre. La Haute-Corse et la Corse du Sud ont à leur tour été placées en vigilance pour orages, tandis que cinq département initialement placés en alerte restent concernés : l'Aveyron, l'Hérault, le Gard, le Var (pluie-inondation) et les Bouches-du-Rhône (orages).

Sur l'Aveyron, des cumuls de pluie de 40 à 100 mm sont attendus. Sur le pourtour méditerranéen, les précipitations vont considérablement se renforcer à l'est de la Camargue. Dans les prochaines 24 heures, une lame d'eau de l'ordre 120 à 150 mm, ponctuellement 180 mm sur le Var et le relief exposé des Cévennes, et de 50 à 100 mm sur le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône est attendue.

En Corse, de fortes intensités sont attendues, de l'ordre de 50 mm en une heure, sous de fortes cellules orageuses. Des cumuls de l'ordre de 80 à 120 mm et localement jusqu'à 150 mm sont attendus notamment sur la plaine orientale et les contreforts orientaux de l'ïle.