Sept départements du Centre-Est en vigilance orange aux orages, la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence restent en alerte canicule

Neuf départements sont désormais placés en vigilance orange par Météo-France, jeudi 12 août, en raison d'orages et de canicule. La Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère devront prêter garde à de forts orages d'été, qui pourront devenir "ponctuellement violents" sur les "régions du Centre-Est, entre Massif Central et Savoies". Le phénomène se traduira par de fortes chutes de grêle, des rafales de vent pouvant dépasser les 100km/h et de fortes pluies. Une accalmie est attendue en deuxième partie de nuit prochaine.

Par ailleurs, les Alpes-de-Haute-Provence et la Drôme restent placées en vigilance orange pour un épisode de canicule. A 5 heures du matin, jeudi, "les températures étaient souvent comprises entre 20 et 25°C sur le Midi méditerranéen." Les températures maximales, elles seront souvent comprises entre 35 et 39 degrés, notamment dans la région de Manosque. "Cet épisode de canicule, même s'il n'est pas extrême, se poursuivra jusqu'en fin de semaine, dimanche compris." il nécessiteune attention particulière pour les personnes sensibles et exposées, "d'autant plus qu'elle fait suite à une première partie d'été pour laquelle les températures étaient de saison, voire inférieures".