Rhône-Alpes : les orages ont provoqué de nombreux dégâts

À Pont-Salomon, en Haute-Loire, les pluies diluviennes font déborder la rivière. Des flots de boue se déversent sur les routes, dans les jardins, les parkings. L'eau monte en quelques minutes à peine et des voitures sont même emportées. Plusieurs familles sont alors évacuées en urgence.

D'importants dégâts

"Des dégâts considérables. Tout est cassé, tout est tombé, en moins de cinq minutes", témoigne un sinistré en montrant aux caméras de France 2 l'étendue des dégâts à l'intérieur de sa maison. Meubles et jeux d'enfants, plus rien n’est utilisable. "On a vu l'orage arriver. J'ai juste eu le temps de sortir ma petite fille de trois ans et prendre quelques affaires puis c'était fini. Quand on revient sur place, on se dit qu'on l'a échappé belle", continue Damien Agunau. Au matin du mercredi 7 août, plus de douze heures après l'orage, des torrents d'eau dévalent toujours les rues.

