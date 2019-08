Dix départements du Centre-Est toujours placés en vigilance orange aux orages

Les départements concernés sont le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Isère et l'Ain.

La vigilance se poursuit. Météo France a placé, mercredi 7 août, dix départements en vigilance orange aux orages. Il s'agit du Tarn-et-Garonne, de l'Aveyron, de la Lozère, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, de l'Isère et de l'Ain.

La perturbation pluvio-orageuse qui s'est mise en place sur le Centre-Est remonte sur le Cantal, la Haute-Loire et la Loire. Au passage des orages, la grêle est possible ainsi que des rafales de vent et de fortes intensités de précipitation pouvant déposer 20 mm en 30 min.

Dans les prochaines heures, la perturbation va s'étendre au Rhône, à l'Ain et à l'Isère accompagnée d'orages parfois forts dans sa partie sud et de pluies orageuses assez soutenues et durable dans sa partie nord. Ces orages pourront générer localement un peu de grêle et des rafales de vent de 60 à 80 km/h. L'épisode orageux devrait se terminer en fin de matinée.