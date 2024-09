Pyrénées-Atlantiques : neuf personnes évacuées par hélicoptère et des foyers toujours privés d'électricité après les intempéries du week-end

Après les importantes inondations survenues dans la nuit de vendredi à samedi dans la vallée d'Aspe, le préfet des Pyrénées-Atlantiques dresse le bilan ce lundi 9 septembre sur franceinfo. "Fort heureusement, on n'a pas eu de victimes", salue Julien Charles, préfet des Pyrénées-Atlantiques sur franceinfo. Il précise que les opérations d'évacuation se poursuivent dans les hameaux isolés, dans la commune de Borce. "Nous avons procédé à l'évacuation de 9 personnes par hélicoptère. Et pour celles restées chez elles, on s'est assuré qu'elles avaient nourriture et eau potable à disposition", indique le préfet.

Ce lundi matin, il y a toujours "160 personnes sans électricité", selon Julien Charles, contre 300 au plus fort de l'évènement. Le travail pour rétablir l'électricité est "compliqué", en zone de montagne et des poteaux électriques ont été abattus, souligne le préfet. Autre priorité, s'assurer de la potabilité de l'eau. "Des analyses sont en cours, on attend les résultats aujourd'hui", précise-t-il.

Le travail de déblaiement "a bien avancé", assure le préfet. En revanche, la route nationale 134 vers l'Espagne qui s'est effondrée ne rouvrira pas avant "plusieurs mois". Il faut aussi rétablir la circulation vers les hameaux isolés. Une cellule d'urgence médico-psychologique est activée depuis hier soir.