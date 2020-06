Pluie et inondation : les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan placés en vigilance orange

Les cumuls d’eau attendus sont de l'ordre de "40 et 60 mm en 24 heures et peuvent atteindre localement les 70 mm en 24 heures", prévient Météo France.

Une dépression se creuse au large de la Bretagne et occasionne des pluies significatives sur l'ouest de la France. Les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo France, selon le dernier bulletin publié jeudi 11 juin à 6 heures. Les cumuls d’eau attendus sont de l'ordre de "40 et 60 mm en 24 heures et peuvent atteindre localement les 70 mm en 24 heures", prévient Météo France.

Dans la journée, des rafales de vent entre 70 et 80 km/h sur le littoral et entre 60 et 70 km/h dans les terres sont attendues sur ces départements. Des orages peuvent également se produire dès le milieu de la nuit et jusqu'à la mi-journée. Les départements limitrophes sont également concernés par des pluies conséquentes et sont placés en vigilance jaune pluie, précise Météo France.

Cet "épisode pluvieux temporairement intense" donnera "des cumuls de pluies en 24 heures correspondants aux cumuls mensuels moyens pour un mois de juin", souligne l'institut météorologique.