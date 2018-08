Philippines : mariée à tout prix

" Ma robe était mouillée et lourde, mais je me suis dit que c'était comme si je marchais sur un tapis rouge ", explique une mariée philippine, qui a tenu à se marier malgré les conditions météorologiques exécrables. Aucune voiture n'a voulu mener la mariée à l'église, qui était inondée.

Un marié en tongs

La mariée est venue fêter son mariage en bateau. Pour que cette Philippine reporte son mariage, il aurait fallu plus que la mousson, les tempêtes tropicales, et les inondations. Depuis plusieurs jours, des pluies torrentielles s'abattent sur Manille et sa région. La rivière Marikina est en crue. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants ont été évacués. Mais ces mauvaises conditions n'ont pas empêché les deux amoureux de convoler. Les invités étaient pieds nus et le marié était en tongs.