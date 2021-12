Philippines : le bilan du typhon Rai s'élève à 375 morts, selon la police

Plus de 380 000 personnes ont dû fuir leurs maisons détruites après le passage du typhon, qui a ravagé le sud et le centre du pays depuis jeudi.

Le bilan du typhon Rai, le plus puissant à frapper les Philippines cette année, s'est encore alourdi à au moins 375 morts et 56 disparus lundi 20 décembre, comme l'a annoncé la police nationale, qui dénombre également 500 blessés. Des régions entières, où les survivants ont besoin d'urgence d'eau potable et de nourriture, ont été ravagées, tandis que plus de 380 000 personnes ont dû fuir leurs maisons et les zones côtières au passage du typhon jeudi.

La tempête a rappelé le "super typhon" Haiyan qui s'était abattu sur l'archipel en 2013. Ce cyclone, le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays, avait fait plus de 7 300 morts ou disparus. Rai a touché les Philippines tardivement dans l'année, tandis que la saison des cyclones s'étend généralement de juillet à octobre.

Le secteur du tourisme touché de plein fouet

Le pays dispose d'un système de gestion des catastrophes qui avertit de l'approche d'une tempête permettant aux populations menacées de rejoindre des centres d'évacuation avant que le cyclone n'atteigne les côtes. Mais ce nouveau typhon frappe fortement un secteur du tourisme qui peinait déjà à se remettre de la pandémie de Covid-19.

Les Philippines, classées parmi les pays les plus exposés au changement climatique, sont balayées par près de 20 tempêtes tropicales ou typhons chaque année.