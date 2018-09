Philippines : avec leur portable, des survivants ensevelis appellent à l'aide deux jours après un glissement de terrain

Les sauveteurs tentent toujours de secourir les survivants du glissement de terrain causé jeudi par la mousson, sur l'île de Cebu.

Aux Philippines, des personnes bloquées sous terre après un glissement de terrain sur l'île de Cebu, ont envoyé, samedi 22 septembre, des appels à l'aide depuis leur téléphone portable. La catastrophe de jeudi dernier a été provoquée par d'intenses pluies de mousson. Cet effondrement du versant d'une colline a suivi de quelques jours le passage meurtrier du typhon Mangkhut, qui a tué au moins 88 personnes dans le nord des Philippines.

Des habitants ensevelis jusqu'à 15 mètres sous terre

Samedi, à 15 heures, alors que les secouristes n'avaient remonté aucun survivant depuis la veille, le téléphone de Maritoni Corominas, une secouriste volontaire, s'est allumé. "On vient de recevoir un message de quelqu'un coincé sous terre !", s'exclame-t-elle. Un habitant, Paterno Villarin, précise qu'il s'agit d'un message de sa cousine : "Ils sont trois. Ma cousine, sa maman et son papa." "Ils se sont réfugiés près du réservoir d'eau de leur maison. Mais maintenant, ils sont coincés et disent manquer d'oxygène", poursuit cet habitant, sans nouvelles depuis deux jours de ses proches.

"Je suis de l'équipe de secours. S'il vous plaît, répondez à ce message pour qu'on puisse venir vous sauver, insiste Maritoni Corominas. Voilà ce qu'on va faire : on va d'abord tenter de localiser ces personnes avant de creuser, en espérant qu'elles sont encore en vie. Je l'espère vraiment."

Sur l'île, le glissement de terrain a enseveli des habitants de la circonscription de Naga jusqu'à quinze mètres sous terre. À Naga, le bilan fait désormais état de 34 morts et de 37 personnes toujours portées disparus.