Pakistan : le pays ravagé par des inondations

Une main tendue au milieu d'un torrent déchaîné. Sur les images, on voit un homme sauvé de justesse par un hélicoptère de l'armée. Du nord au sud, jamais le Pakistan n'avait connu de telles inondations. Le bilan s'alourdit chaque jour et a d'ores et déjà dépassé les 1 000 morts, dimanche 28 août. Sur une autre vidéo, un immeuble est englouti en à peine quelques secondes. Les routes ne résistent pas non plus.

"Nous avons faim"

De très nombreuses habitations sont complètement détruites, devant des Pakistanais impuissants. "Nous sommes dans une situation désespérée, nous sommes épuisés de déplacer nos biens ici ou là. Toutes nos maisons et notre village sont noyés", déplore un Pakistanais. Dans le sud du pays, une famille est venue constater les dégâts dans sa maison. Il ne reste plus qu'un toit de paille. "Regardez l'état de notre maison. Nous sommes pauvres. Comment mon mari va-t-il construire une maison, maintenant ? Il n'y a plus de travail. Il n'y a pas assez d'argent pour nourrir les enfants avec les biscuits. Nous avons faim", raconte une mère de famille, l'eau jusqu'au ventre.