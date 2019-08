Orages : une tornade à la frontière franco-luxembourgeoise fait de gros dégâts

Les orages qui ont balayé une partie de la France vendredi 9 août ont été particulièrement violents au nord de la Meurthe-et-Moselle.

Une tornade a touché le nord de la Meurthe-et-Moselle et le sud du Luxembourg vendredi 9 août, rapporte France Bleu Sud Lorraine. Selon certains témoins, la tornade et l'orage ont duré une demi-heure, en fin d'après-midi. D'après les pompiers, les plus gros dégâts se situent sur les communes de Longwy, Pompey ou encore Hussigny, près de la frontière avec le Luxembourg. "Pour le moment, la zone qui apparaît la plus sinistrée est la commune de Pétange, au Luxembourg, où des toitures ont été en partie arrachées", a précisé Keraunos, l'Observatoire français des orages et tornades.

Spectaculaires images de la #tornade qui a frappé le nord de la Meurthe-et-Moselle et le sud-ouest du Luxembourg peu avant 18h ! Vidéo depuis Pétange. (https://t.co/P1praY7xKq) pic.twitter.com/36rFa73HPn — Météo Express (@MeteoExpress) August 9, 2019

Toitures abîmées et arbres tombés

À 19h, les pompiers étaient mobilisés sur une soixantaine d'interventions, pour des arbres tombés sur la route ou des toitures abîmées notamment. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a expliqué qu'une toiture de 200 m2 est endommagée à Longwy. Des trains ont également été supprimés ou stoppés vendredi soir en Lorraine. "La circulation est actuellement interrompue entre Bar-le-Duc et Châlons-en-Champagne", a indiqué la SNCF en fin d'après-midi. Le département de la Meurthe-et-Moselle a été placé en alerte orange ce vendredi, comme 25 autres départements de l'Est de la France, en raison des orages violents.