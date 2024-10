"On est en attente de très fortes précipitations et d'orages" prévient le préfet des Alpes-Maritimes

"On est en attente de très fortes précipitations et d'orages [...] sur l'est du département du Var et surtout l'ouest des Alpes-Maritimes" a averti, jeudi 17 octobre, sur franceinfo Hugues Moutouh, le préfet des Alpes Maritimes alors que le département est en vigilance rouge pour pluie-inondation.

"On a pris un certain nombre de mesures pour prendre les devants", a expliqué le préfet, citant notamment les "300 pompiers en plus des 400 qui étaient déjà en poste, donc ça fait 700 sapeurs pompiers" et "quatre hélicoptères à disposition".

"Plus d'une centaine" de campeurs "évacués"

Des campings ont également été fermés et "plus d'une centaine" de campeurs "évacués", ainsi que des habitants qui se trouvaient dans des zones à risque. En revanche, les établissements scolaires, qui étaient fermés ce jeudi, seront ouverts demain vendredi.

"Quand on est en vigilance rouge, on ne sort pas de chez soi, on ne se déplace pas sauf urgence" et "on évite de circuler à proximité de cours d'eau ou d'emprunter des voies qui sont immergées, même quand on a une grosse voiture", a rappelé le préfet.