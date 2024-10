Inondations dans le Rhône : "L'épisode n'est pas du tout terminé et va se poursuivre", prévient la préfecture du département

"L'épisode n'est pas du tout terminé et va se poursuivre jusqu'au début de la nuit", a alerté, jeudi 17 octobre, sur franceinfo Juliette Bossart-Trignat, la préfète déléguée à la défense et la sécurité pour le département du Rhône.

Le Rhône est en vigilance rouge pour le risque de crues, et en alerte orange pour les inondations. Au total, "près de 200 interventions des pompiers ont eu lieu", a indiqué Juliette Bossart-Trignat. "Près de 350 pompiers sont mobilisés sur le département", a-t-elle ajouté.

"Les points les plus sensibles se situent autour de Givors" où "l'autoroute A47 entre Lyon et Saint-Etienne est coupée dans les deux sens" et "un certain nombreux d'habitations ont dû être évacuées et les populations mises à l'abri", a précisé la préfète déléguée. La ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne est également coupée. La préfecture invite à "bien respecter les consignes des secours, se tenir à l'abri et éviter tous les déplacements inutiles", a rappelé Juliette Bossart-Trignat.