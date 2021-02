Neige : la galère des routiers bloqués toute la nuit

Qui dit neige, dit perturbations sur les axes routiers. Dans le Finistère, sur la RN12, les routiers ont dû se résoudre à passer la nuit dans leur camion, devant l'interdiction de circulation émise à l'égard des poids lourds. Environ 150 camions formaient une file de 10 km sur la voie de gauche, sommés de s'arrêter. "Je transporte de la viande de la France vers l'Irlande. Je dois prendre le bateau à Cherbourg (Manche). J'ai attendu toute la nuit. Je comprends, hier il y avait du verglas et la route n'était pas en état. Mais là, ils devraient nous laisser passer. La route est bonne", s'étonne un chauffeur britannique.

Des routiers solidaires

"Ils auraient pu nous diriger sur des parkings. Les restaurants sont fermés", s'énerve un routier français, quand un autre estime qu'ils sont bloqués "comme des chiens". La colère était perceptible, et ils n'ont été ravitaillés que vers 1 heure du matin. "Heureusement qu'entre nous on est solidaires. Il y a des gens qui n'ont pas le chauffage, qui n'ont pas à manger. Donc on s'entraide", confie l'un d'entre eux.

