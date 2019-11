Météo : un coup de froid et de possibles chutes de neige annoncées dimanche

Selon Météo France, les températures devraient se situer sous les normales de saison, "probablement 2 à 5 °C sous les moyennes".

Winter is coming. Météo France a annoncé, vendredi 29 novembre, des températures hivernales pour le dimanche 1er décembre. "L'arrivée de l'hiver météorologique dimanche sera accompagnée d'un temps hivernal sur l'ensemble du pays", indique l'organisme de prévisions. Et de préciser : venu d'Islande, "de l'air plus froid s'engouffrera sur le pays, aspiré par un minimum dépressionnaire sur la Méditerranée, lui-même associé à la perturbation du week-end".

Météo France précise que les températures devraient se situer sous les normales de saison, "probablement 2 à 5 °C sous les moyennes". La faute à un ciel parsemé de "grisailles tenaces", qui "semblent inévitables au nord dans ce genre de situation, et à cette saison". Par conséquence, il y aura des "gelées fréquentes en plaine, localement fortes (- 5°C)".

Un hiver plus doux que la normale

Ce rafraîchissement sera peut-être accompagné de chutes de neige. "Les régions les plus septentrionales pourront voir quelques faibles chutes de neige jusqu'en plaine au contact de l'air plus froid présent du Bénélux à l'Allemagne, le long des frontières du Nord et du Nord-Est. Ces neiges seront de faibles intensités", indique Météo France.

Ce coup de froid n'annonce pas un hiver rigoureux. Mercredi, Météo France a dévoilé ses prévisions pour la saison : un hiver "plus doux que la normale et perturbé" sur une grande partie de l'Europe, dont la France, avec "une tendance encore plus marquée sur le Bassin méditerranéen".