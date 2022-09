Météo : la tempête Fiona se renforce en ouragan à l'approche de l'île américaine de Porto Rico

La tempête Fiona s'est renforcée en ouragan dimanche 18 septembre à l'approche des côtes de l'île américaine de Porto Rico, après avoir balayé la Guadeloupe où elle a causé d'importantes inondations et fait un mort samedi. Fiona se trouve actuellement à 80 kilomètres de la ville de Ponce sur la côte sud de Porto Rico, charriant des vents soufflant jusqu'à 130 km/h et menaçant l'archipel de pluies torrentielles et de coulées de boue, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami en Floride (Etats-Unis).

Il s'agit pour le moment d'un ouragan de catégorie 1, soit la catégorie la plus basse sur l'échelle de Saffir-Simpson de classification des ouragans qui en compte cinq. L'ouragan Fiona devrait cependant "encore se renforcer dans les 48 heures à mesure qu'il se déplace près de Porto Rico et de la République dominicaine", ont précisé les services météorologiques américains.

L'état d'urgence déclaré à Porto Rico

Le président américain Joe Biden a approuvé dimanche la déclaration d'état d'urgence de Porto Rico, une mesure qui permet de débloquer des fonds fédéraux pour les secours, coordonnés par l'Agence fédérale américaine des situations d'urgence Fema.

Fiona a déjà causé de sérieux dégâts lors de son passage en Guadeloupe dans la nuit de vendredi à samedi. Par endroits, l'eau est montée de plus de 1,50 mètre. Un homme y est mort, emporté avec sa maison par les flots d'une rivière en crue. Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente.