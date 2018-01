Météo France place 21 départements en vigilance orange

Météo France a placé 20 départements du nord de la France en vigilance orange au vent, mardi 2 janvier. L'Aisne, le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loiret, la Manche, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont concernés par cette alerte. Le Finistère est également en vigilance orange mais en raison des risques de vagues-submersion. La Gironde, elle, n'est plus concernée.

Des rafales jusqu'à 120 km/h sur les côtes

"Eleanor va occasionner sur un grand quart nord-est du pays de violentes rafales de vent depuis les côtes de la Manche en seconde partie de nuit de mardi à mercredi puis de la Normandie jusqu'au nord-est du pays mercredi matin", a indiqué Météo France dans un communiqué. Le prévisionniste s'attend à des rafales allant jusqu'à 120 km/h sur les côtes.

La tempête Eleanor, qui arrive par le nord de l'Irlande et la Mer du Nord, est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen, qui a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse avec des rafales à plus de 130 km/h.