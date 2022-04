Météo : en région parisienne, le niveau de précipitation a atteint un record vendredi pour une journée d'avril

Des cumuls "extraordinaires" pour cette période de l'année. "Avec 39,5 mm pour la journée [du vendredi 9 avril] on est bien au dessus de tout ce qui a été mesuré jusque-là de janvier à avril" en région parisienne, constate, samedi 9 avril, François Jobard sur Twitter, météorologue à Météo France. Effectivement, la journée de vendredi a enregistré un niveau record de précipitations à Paris et ses alentours depuis plus de 120 ans.

Cumuls de pluie très inhabituels pour avril sur le bassin parisien. À #Paris Montsouris, station ouverte en 1873, il n'avait jamais autant plu sur une journée climatologique d'avril avec au moins 30 mm (29 mm en 1993), et sur les 4 premiers mois de l'année si on atteint 35 mm ... pic.twitter.com/nnJ151TBLb — Francois Jobard (@Francois_Jobard) April 8, 2022

Selon le spécialiste, le niveau de pluie enregistré à la station de Paris Montsouris (située au sud de l'agglomération), ouverte en 1873, n'a jamais atteint un tel niveau sur une journée des quatre premiers mois de l'année.