Météo : accidents, transports scolaires et poids lourds interdits... Le point sur la situation en régions

Des records de froids battus. L'épisode de froid qui touche une partie de la France ces derniers jours semble avoir atteint un pic ces dernières heures : la température relevée à Arras (Pas-de-Calais) vendredi 19 janvier à 7h00 était de -14°C, selon Météo France, égalant le record du 12 janvier 1987, précise France Bleu Nord.

Un redoux est attendu pour les prochains jours. La situation, ailleurs, en France est localement compliquée sur les routes. Les autorités appellent à la plus grande prudence, notamment face à des routes verglacées. On fait le point sur la situation.

Auvergne

La situation est moins compliquée que prévue en Auvergne. Mais il reste des restrictions de circulation dans le Cantal, sur l'A75, la nationale 122, où les poids lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de rouler jusqu'à 9h. Et il n'y a pas de ramassage scolaire dans tout le département du Cantal.

Situation plus calme en revanche dans le Puy-de-Dôme, où il n'y a plus de restriction de circulation dans le département. "Les conditions se sont vraiment améliorées", explique Jérôme Malet, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, invité de France Bleu Pays d'Auvergne ce vendredi matin. Un peu plus de 15 cm de neige sont tombés "sur les hauteurs du département", mais "actuellement les conditions de circulation sur ces axes autoroutiers sont à la normale". Le préfet appelle néanmoins à la vigilance avec la formation possible de plaques de verglas. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu cinq accidents qui ont fait trois blessés légers dans l'ensemble du département.

Dordogne

En Dordogne, le verglas a causé des accidents ce vendredi matin, en particulier sur l'autoroute A89. Deux carambolages ont eu lieu entre 6h15 et 7h30, relate France Bleu Périgord, sans précision, pour l'instant, sur le bilan d'éventuelles victimes.

Haute-Garonne

Des ralentissements sont à prévoir sur l'autoroute A64 au sud de Toulouse, mais rien à voir avec la météo : des agriculteurs bloquent depuis jeudi 18 janvier après-midi l'autoroute A64 au sud de Toulouse, rapporte France Bleu Occitanie. Ils entendent rester sur place tant qu'ils n'auront pas obtenu d'avancées significatives concernant leurs nombreuses revendications. Ils évoquent notamment le stockage de l'eau, les quotas d'irrigation, la concurrence déloyale et la crise sanitaire dans les élevages.

La N20 reste également fermée ce vendredi matin au niveau de Pamiers et Verniolle, en Ariège, selon France Bleu Occitanie.

Isère

Les routes sont glissantes dans le nord Isère et les poids lourds sont toujours interdits ce vendredi matin sur l'A43, l'A48 et l'A49 dans le sens Valence-Grenoble, indique France Bleu Isère. Mais globalement, les conditions de circulation ne présentent pas de difficultés majeures.

De la neige est attendue en basse altitude dans le nord Isère et du verglas et du brouillard givrant sont possibles. Sur l'autoroute, AREA attend jusqu'à 15 cm de neige au niveau du col de Rossatière sur l'A48, précise France Bleu Isère.

Par ailleurs, les intempéries ont provoqué la coupure de certaines routes. Notamment, la départementale 30 est coupée dans les deux sens depuis ce jeudi matin entre Saint-Hilaire-du-Touvet et Saint-Pancrasse, pour une durée indéterminée à cause d'un glissement de terrain.

À Saint-Christophe en Oisans, la route est à nouveau coupée dans les 2 sens par un glissement de terrain, là aussi pour une durée indéterminée.

Picardie

La Picardie est également touchée par le verglas ce vendredi matin, alerte France Bleu Picardie. Les températures ont fortement baissé la nuit dernière, les sols détrempés ont gelé. Il fait notamment -13°C à Rouvroy-les-Merles (Oise), -12°C à Epehy (Somme) ou encore -11 à Beauvais dans l'Oise, indique Météo France ce vendredi. Les trois départements picards, l'Oise, l'Aisne et la Somme sont en vigilance jaune neige-verglas et grand froid. L'Oise est également en vigilance jaune pour le risque de crues. Les transports scolaires ne sont pas assurés ce vendredi en Picardie. À Amiens, le réseau de bus Ametis annonce peu avant 6H la reprise du trafic sur certaines lignes, avec des itinéraires adaptés.