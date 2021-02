Météo : 25 départements toujours en vigilance orange neige-verglas, grand froid, ou crue-inondations

La situation s'améliore un peu sur le front des intempéries en France. La vigilance orange neige-verglas a été levée pour l'Allier et le Puy-de-Dôme, selon le bulletin de Météo France publié à 23 heures, vendredi 13 février. Désormais, 25 départements sont en alerte orange : 11 pour neige et verglas, 13 pour grand froid et un pour inondation et crues.

Les 11 départements en alerte orange pour neige et verglas sont l'Ain, l'Ardèche, les Côtes-d'Armor, la Drôme, le Finistère, l'Isère, la Loire, le Morbihan, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie. Les 13 en alerte grand froid sont l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort

La Charente-Maritime est le seul département en alerte orange inondation et pour crues.