La Corrèze, le Lot et le Tarn-et-Garonne placés en vigilance orange à la pluie et aux inondations

L'alerte débute à 6h dimanche 29 avril et doit se terminer à 18h le même jour.

Trois départements du Sud-Ouest sont placés, samedi 28 avril, en vigilance orange pour des risques de pluies et d'inondations, selon le dernier bulletin de Météo France. Les départements concernés sont la Corrèze, le Lot et le Tarn-et-Garonne. L'alerte débute à 6 heures dimanche 29 avril et doit se terminer à 18 heures le même jour.

De fortes précipitations sont susceptibles d'affecter l'activité. En raison de ces précipitations, la visibilité peut être réduite, des inondations sont possibles. Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires, informe Météo France.

Dimanche, sur la Basse Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne ainsi que l'ouest du Poitou-Charentes, le ciel sera tout aussi chargé mais le temps sera plus calme. Les ondées y seront plus éparses et elles se produiront souvent près de la côte. Sur la moitié est, éclaircies et passages nuageux parfois porteurs d'une averse alterneront. Les températures minimales s'échelonneront entre 5 et 8 degrés de la Bretagne aux Hauts-de-France, 6 à 11 degrés de Grand-Est au Sud-Ouest et 11 à 16 degrés dans la vallée du Rhône, en Corse et autour du Golfe du Lion.