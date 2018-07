Japon : des pluies torrentielles font au moins une trentaine de morts

Des quartiers entiers engloutis par des glissements de terrain, des habitations et des routes arrachés par des coulées de boue et des inondations inédites. Depuis plusieurs jours, le sud et l'ouest du Japon sont touchés par des intempéries records. Les pluies torrentielles ont fait une trentaine de victimes selon les autorités. Les médias eux parlent d'au moins 48 morts et autant de disparus.

Le pire à venir ?

Samedi 7 juillet, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe a qualifié la situation d'"extrêmement grave". 48 000 secouristes sont mobilisés sur le terrain pour venir en aide à un million de personnes toujours bloquées. Dans certains villages reculés, les opérations de secours sont difficiles et la situation devrait encore s'aggraver dans les prochaines heures. La vigilance maximale reste en vigueur au moins jusqu'à dimanche.