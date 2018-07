VIDEOS. Pluies torrentielles au Japon : au moins sept morts et 1,6 million d'évacués

L'Agence météorologique japonaise parle de pluies "historiques".

franceinfo avec AFP et Reuters

Des pluies torrentielles s'abattent depuis quatre jours sur l'ouest du Japon. Les autorités nippones ont annoncé la mort d'au moins sept personnes, mais samedi 7 juillet la chaîne publique de télévision NHK a, elle, avancé les chiffres de 21 morts et 47 disparus.

Ce déluge a provoqué des inondations et des glissements de terrain, notamment dans la préfecture d'Hiroshima, comme le montre cette vidéo.

Plus de 48 000 secouristes mobilisés

L'Agence météorologique japonaise, qui parle de pluies "historiques", a placé quatre préfectures de l'ouest de l'île principale de Honshu en état d'alerte. Elle invite à la vigilance face au risque de crues, de glissements de terrain et de rafales de vent. Près de 48 000 policiers, pompiers et membres des Forces d'autodéfense du Japon sont mobilisés, a indiqué le secrétaire général du gouvernement.

Plus de 3 millions d'habitants alertés

Samedi matin, plus de 1,6 million d'habitants avaient reçu l'ordre d'évacuer leurs maisons. Et 3,1 millions de personnes ont reçu le conseil de quitter leur domicile, a annoncé l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Parmi les victimes figure une femme de 95 ans, retrouvée chez elle après l'effondrement d'une partie de la montagne voisine. A Hiroshima, un homme est mort après être tombé d'un pont dans une rivière. A Takashima, un homme de 77 ans a été aspiré dans un canal alors qu'il effectuait des travaux de déblaiement.

Les trombes d'eau qui continuaient à tomber, samedi, rendaient également très difficiles les opérations de secours. L'Agence métérologique a prévu que les pluies devraient continuer jusqu'à dimanche dans l'ouest, mais aussi commencer à toucher l'est du Japon.