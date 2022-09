Italie : des inondations dans le centre du pays font au moins dix morts

Un véritable déluge est tombé dans le centre de l'Italie, dans l'après-midi du jeudi 15 septembre. Vendredi soir, le bilan est toujours provisoire : au moins dix morts et quatre disparus.

Sur des images prises par un hélicoptère, on voit la province d'Ancône, dans le centre de l'Italie, recouverte par les eaux. Le ciel a repris des couleurs, mais au sol, c'est un spectacle de désolation, avec des maisons emportées, des arbres déracinés et des voitures charriées par des torrents de boue. Des pluies diluviennes ont frappé cette province dans l'après-midi du jeudi 15 septembre. Sous la pression du courant, un pont a même cédé.



Des dégâts matériels considérables

Jeudi, vers 17h, des pluies diluviennes se sont abattues sur la commune de Senigallia (Italie). La rivière est rapidement sortie de son lit, et a tout emporté sur son passage, sous le regard impuissant des habitants. En deux heures, il est tombé l'équivalent de six mois de pluie dans la région. La brusque montée des eaux a surpris les riverains, qui avaient de l'eau jusqu'à la taille. Quatre personnes ont été retrouvées mortes dans un garage. Le bilan provisoire est de dix morts et quatre disparus. Les dégâts matériels sont considérables.