Intempéries : "La situation évolue favorablement et il y a zéro victime", se réjouit le préfet de Haute-Loire

Dans la Loire, aucun blessé non plus n'est à déplorer. Les écoles restent toutefois fermées et les transports collectifs interdits. Sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, "4 000 foyers" sont sans électricité.

"La situation évolue favorablement", assure vendredi 18 octobe sur franceinfo, Yvan Cordier, préfet de Haute-Loire, alors que le département est désormais en vigilance orange pour crues après avoir été en rouge jeudi. Il y a "zéro victime et c'est très positif", ajoute-t-il.

"La vague est passée et elle se déplace maintenant en aval vers d'autres départements qui sont touchés. Fort heureusement, cette nuit, les pluies ont été moins intenses", dit-il. "Elles ont ralenti la décrue qui avait démarré dans l'après-midi", mais elles ne l'"ont pas remis en cause", explique le préfet.

En dépit de l'intensité des crues, on ne déplore pas de victimes à ce stade en Haute-Loire : "On doit l'attribuer au fait que l'État a mis en place des dispositifs de prévision performants, et la population et les élus en Haute-Loire connaissent ce type de phénomène et ont une grande expérience". Le préfet appelle les habitants à rester encore prudents et à ne pas "se rapprocher des cours d'eau, notamment par curiosité, pour observer la crue".

Dans la Loire, des lignes de trains toujours coupées

La préfecture de la Loire annonce vendredi matin la réouverture de l'autoroute A47 dans les deux sens, pour les véhicules légers, mais pas pour les poids lourds. Le trafic ferroviaire reste perturbé : les lignes Saint-Étienne - Lyon et Saint-Étienne - Le Puy sont toujours fermées. La vigilance rouge pour crues a été levée par Météo France, mais le département est maintenu en vigilance orange vendredi. Les écoles sont toujours fermées vendredi et "les transports collectifs de voyageurs" toujours interdits, précise la préfecture. Depuis le début des intempéries jeudi, 336 personnes ont été secourues, aucun blessé n'est à déplorer.

Enedis annonce vendredi 18 octobre au matin que "4 000 foyers" sont toujours "impactés" dans la région Auvergne-Rhône-Alpes après les intempéries. Dans le détail : 1 900 foyers sont privés de courant dans la Loire, 600 dans le Rhône, 500 en Ardèche et 500 en Haute-Loire. Enedis précise que "la situation reste évolutive".