Direct Crues et inondations : Météo-France lève la vigilance rouge dans les quatre derniers départements concernés, 18 de la moitié sud restent en alerte orange

"L'épisode cévenol est terminé." La vigilance rouge aux "crues" a été levée vendredi 18 octobre dans les quatre derniers départements concernés, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et la Lozère, annonce Météo-France dans son bulletin publié à 6 heures. Dix-huit départements de la moitié sud restent concernés par une vigilance orange "crues" ou "pluie-inondation", précise l'agence de prévisions météorologiques. "Quelques averses sont encore possibles, mais sans commune mesure avec l'épisode pluvieux des deux derniers jours", ajoute Météo-France. Suivez notre direct.

Dix-huit départements en alerte orange. Dans le détail, les Alpes-de-Haute-Provence, les Aples-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et les Pyrénées-Atlantiques restent en état d'alerte pour le risque de crue. L'Ariège, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne sont toujours concernés par le risque "pluie-inondation".

La ministre de la Transition écologique attendue dans la Loire et en Ardèche. Agnès Pannier-Runacher doit se rendre dans la Loire et en Ardèche vendredi. Elle a évoqué une situation "inédite par son ampleur. 600 millimètres d'eau sur l'Ardèche, c'est du jamais vu de mémoire d'homme" et a lié "ces épisodes au dérèglement climatique".

Dégâts importants en Ardèche. Le département a été particulièrement touché puisque "c'est près de 50% de ce qui tombe à l'année" qui s'est abattu sur les Cévennes et le bassin d'Annonay, a assuré la préfète du département Sophie Elizéon. "Il y a des villes inondées, et même un certain nombre de villages qui sont coupés en plusieurs parties et qui ne sont pas connectés", a-t-elle précisé sur franceinfo jeudi. Elle a dénombré trois blessés légers et a assuré que les établissements scolaires restent fermés vendredi.