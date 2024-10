Inondations en Ardèche : "Jamais on a connu une catastrophe d'une telle ampleur", réagit le président du conseil départemental

"Jamais on a connu une catastrophe d'une telle ampleur", a commenté jeudi 17 octobre au soir sur franceinfo, Olivier Amrane, le président du conseil départemental de l'Ardèche. Le département a été fortement touché par les intempéries depuis deux jours. La préfète de l’Ardèche Sophie Elizéon indiquait jeudi sur franceinfo qu'il avait plu "près de 50% de ce qui tombe à l'année" sur les Cévennes et le bassin d'Annonay.

Vendredi matin, l'Ardèche est sortie de la vigilance rouge de Météo France. Les établissements scolaires du département vont toutefois rester fermés ainsi qu'"un nombre assez important de routes", a indiqué la préfète qui précise que cela pourrait durer tout le week-end. La ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques Agnès Pannier-Runacher et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité du quotidien Nicolas Daragon sont attendus dans la journée à Annonay qui a été particulièrement touchée. certains habitants ont dû être évacués par hélicopère.



500 foyers dans le noir

"600 mm d'eau, ça veut dire 60 cm en moins de 48 heures et là on a un pic à près de 789 mm, c'est ce qui tombe en un an sur notre département", a détaillé Olivier Amrane. "On a des pics à tous les niveaux et tous les seuils ont été dépassés", a-t-il indiqué, évoquant le village de Saint-Martin, sous 1m50 d'eau, ou encore Limony, où l'eau arrive "au niveau des faitières, avec 2m50 d'eau".

"Tout était inondé et donc avec une dangerosité importante". Selon ses estimations, "un tiers du département a été touché", soit une centaine de communes "et 50 routes départementales ont été fermées du Nord au Sud. Des villages entiers ont été évacués, parce que la route nationale était fermée". "On a aussi plein de foyers qui sont coupés d'électricité", a ajouté Olivier Amrane. Enedis en dénombrait vendredi matin 500.